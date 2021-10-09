В Татарстане выявили 94 заразившихся Covid-19 за сутки, из них 5 случаев завозные, остальные контактные.

По информации пресс-службы Минздрава РТ, госпиталиция понадобилась 27 заболевшим.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казани (42), в Набережных Челнах — 15, в Тукаевском районе — 6, в Нижнекамском и Альметьевском по пять.

Всего на 9 октября в республике зарегистрировано 27 734 случая ковида. Выздоровело за весь период 23 595 человек, в том числе 51 за минувшие сутки.

Умерших 781 (из них 2021 год – 484), за сутки – 7.

Всего вакцинировались 1 107 745 человек (прирост – 10 300), из них 965 214 получили вторую прививку.