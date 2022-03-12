В Татарстане выявили 602 новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Татарстане заболели коронавирусом 602 человека, из которых госпитализированы 102. Covid-19 заразились также 129 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Наибольшее количество заболевших выявили в Казани — 281 человек, в Нижнекамском районе — 48 и в Набережных Челнах — 45 человек. Инфицированных выявили в 39 муниципалитетах региона.

В Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 129 958 случаев Covid-19. За весь период выздоровело 109 065 человек, в том числе 2 384 за минувшие сутки.