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Ру Тат
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Здоровье
14 марта 2022  13:39

В Татарстане выявили 592 новых случая заболевания коронавирусом

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В Татарстане за минувшие сутки коронавирусом заболели 592 человека, из которых госпитализировано — 57. Среди заболевших −161 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Казани — 224 человека и в Набережных челнах — 46 человек. Заболевшие зафиксированы в 41 муниципалитете региона.

На 14 марта в республике с начала пандемии зарегистрировано 131 150 случаев Covid-19. За весь период выздоровело 111 749 человек, в том числе 832 за минувшие сутки. 

Вакцину получили 2 478 267 жителей республики (прирост 1 658), из них 1 925 897 сделали вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 264 245 человек.

#коронавирус #статистика
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