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Здоровье
20 февраля 2022  12:42

В Татарстане выявили 3272 новых случая коронавируса за минувшие сутки

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В Республике Татарстан за минувшие сутки выявили 3272 новых случая коронавируса. Среди заболевших 316 детей, сообщили в Минздраве РТ.

«241 человек госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Больше всего выявленных случаев заболевания в Казани — 991, Набережных Челнах — 406 и Нижнекамском районе — 283. Заболевшие зарегистрированы в 42 муниципалитетах республики.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 94 585 случаев Covid-19, за весь период выздоровели 61 350 человек, умерли — 1688. 

За последние сутки выздоровели — 1 139 человек, подтвержденных смертей нет, уточнили в Минздраве.

#коронавирус #статистика
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