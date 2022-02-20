В Татарстане выявили 3272 новых случая коронавируса за минувшие сутки

В Республике Татарстан за минувшие сутки выявили 3272 новых случая коронавируса. Среди заболевших 316 детей, сообщили в Минздраве РТ.

«241 человек госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Больше всего выявленных случаев заболевания в Казани — 991, Набережных Челнах — 406 и Нижнекамском районе — 283. Заболевшие зарегистрированы в 42 муниципалитетах республики.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 94 585 случаев Covid-19, за весь период выздоровели 61 350 человек, умерли — 1688.

За последние сутки выздоровели — 1 139 человек, подтвержденных смертей нет, уточнили в Минздраве.