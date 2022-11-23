В Татарстане выявили 296 сайтов, предлагающих поддельные дипломы об образовании

В Татарстане выявили около 300 сайтов, предлагающих поддельные документы об образовании. Об этом сообщил на рабочей коллегии замминистра образования и науки РТ – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

«Одним из источников приобретения поддельных документов являются сайты. Департаментом совместно с МВД и Прокуратурой республики выявлено 296 таких сайтов. Информация по выявленным фактам направлена в Генеральную прокуратуру РФ для последующей блокировки», – приводит цитату Музипова пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Вопросы реализации антикоррупционной политики в сфере образования обсудили на рабочей коллегии, которая прошла в Республиканском центре мониторинга качества образования в Казани. На ней министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что обо всех фактах коррупционных проявлений, которые выявляются в результате проверок, информируются правоохранительные органы.

«В случае их подтверждения они предаются огласке. Наша цель – не скрыть их, а донести до всех, что любые противоправные действия, злоупотребления на служебном месте, поборы в образовательных организациях и впредь будут жестко пресекаться», – подчеркнул он.

На коллегии также были представлены результаты рассмотрения жалоб и обращений граждан за прошлый год: 21 педагогический работник был привлечен к дисциплинарной ответственности, семь сотрудников уволены, включая двух руководителей.