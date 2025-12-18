В Татарстане выявили 127 фактов ветеринарных нарушений при перевозке животных

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году выявлено 127 фактов нарушений требований ветеринарного законодательства при перевозке более тысячи голов сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» и.о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова.

«Без ветеринарных документов перевозились лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, птица. Был также зафиксирован случай перевозки дикого животного без документов – медведя», – рассказала она.

Чтобы не допустить распространение инфекционных заболеваний домашних животных и птиц, важно обеспечить их безвыгульное содержание, подчеркнула Грибанова.

Кроме того, по ее словам, животноводческие предприятия должны работать в условиях высокой степени биологической защиты.

«Необходимо выявлять и пресекать функционирование мест несанкционированной торговли животными и животноводческой продукцией, выявлять места захоронения биологических отходов. Необходимо также пресекать сокрытие фактов заболеваний и падежа сельскохозяйственных животных их владельцами», – отметила и.о. заместителя руководителя управления.