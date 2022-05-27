В Татарстане выявили 1,2 тысячи случаев заболевания штаммом «омикрон»

Всего за период пандемии в Татарстане подтверждены 1,2 тыс. случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня доля "омикрона" уже составляет уже почти 95%. 34 случая – завозные, 1228 – это местные случаи, заболевшие никуда не выезжали», – отметила спикер.

Авдонина добавила, что у 1142 тыс. татарстанцев заболевание протекало по типу ОРВИ, у 94 – внебольничной пневмонии, и у 26 болезнь протекала бессимптомно.