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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  11:01
Алина Файзрахманова

В Татарстане выявили 1,2 тысячи случаев заболевания штаммом «омикрон»

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Всего за период пандемии в Татарстане подтверждены 1,2 тыс. случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня доля "омикрона" уже составляет уже почти 95%. 34 случая – завозные, 1228 – это местные случаи, заболевшие никуда не выезжали», – отметила спикер.

Авдонина добавила, что у 1142 тыс. татарстанцев заболевание протекало по типу ОРВИ, у 94 – внебольничной пневмонии, и у 26 болезнь протекала бессимптомно.

#коронавирус #омикрон
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