В Татарстане выявили 1977 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 1 977 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Госпитализированы 193. Детей до 18 лет — 260 человек», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Казани — 1128 человек и Зеленодольском районе — 150 человек. Случаи заболевания Covid-19 выявлены в 42 муниципалитетах республики.

На 2 марта с начала пандемии зарегистрировали 119 389 случаев Covid-19, за это время зафиксировано 1733 подтвержденных смертей, выздоровели 86 726 человек, в том числе 3 433 за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 2 465 601 человек (прирост 1 264), из них 1 925 700 получили вторую прививку. Ревакцинировались 251 444 человека.