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Происшествия 3 октября 2024 10:02

В Татарстане выясняют подробности гибели тракториста на железной дороге

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В Татарстане выясняются обстоятельства смерти рабочего на железной дороге. Накануне утром на 861-м км железнодорожного перегона Арск - Корса тракторист во время работы потерял сознание, упал на железнодорожную насыпь и скончался.

По результатам первичного осмотра следов криминальной смерти не нашли. СК России на транспорте продолжает проверку.

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