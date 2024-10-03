В Татарстане выясняют подробности гибели тракториста на железной дороге

В Татарстане выясняются обстоятельства смерти рабочего на железной дороге. Накануне утром на 861-м км железнодорожного перегона Арск - Корса тракторист во время работы потерял сознание, упал на железнодорожную насыпь и скончался.

По результатам первичного осмотра следов криминальной смерти не нашли. СК России на транспорте продолжает проверку.