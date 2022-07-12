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Сельское хозяйство
12 июля 2022  00:01
Надежда Гордеева

В Татарстане вывели новый сорт гречихи высокой засухоустойчивости и урожайности

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В Татарстане вывели новый сорт гречихи, обладающий высокой засухоустойчивостью и урожайностью. Об этом сообщила профессор Института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Фануся Кадырова.

«Меняется климат, и выдвигаются другие требования к сортам – повышение их адаптивного потенциала. В разработке есть материал, который показывает высокую засухоустойчивость, превышает стандартный сорт по урожайности. В ближайшее время готовим к передаче новый сорт гречихи, который будет обладать такими достоинствами», – рассказала Кадырова на презентации научно-практических проектов АПК.

Она отметила, что в реестр селекционных достижений от Татарстана включено 12 сортов гречихи, которые допущены к возделыванию в восьми регионах России. Имеется патент на изобретение «Способ селекции гречихи на повышение урожайности и качества зерна».

«К сожалению, мы не используем потенциал гречихи в полной мере. А ведь эта культура не только продовольственная, диетическая и медоносная. Она нужна нашему земледелию еще и для того, чтобы оздоравливать почву, улучшать экологию пахотных земель и повышать плодородие почвы», – подчеркнула профессор университета.

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