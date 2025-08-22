В Татарстане выставили на продажу 34-летнюю «Ладу» за 1,6 млн рублей

В Набережных Челнах выставили на продажу ВАЗ-2109 (в народе «девятка» или «зубило») 1991 года. Пробег у данного автомобиля за 34 года эксплуатации составил 4,9 тыс. км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

По словам продавца, машина сохранилась до сегодняшнего дня полностью в оригинальном состоянии. Даже резина на автомобиле установлена 1991 года выпуска. Цвет кузова – «валюта» (серо-зеленый металлик).

Причем на фото зафиксирован как сам автомобиль, так и документы на машину. На одном из них даже видна розничная цена «девятки», которая составила 5130 рублей 50 копеек в год ее приобретения.

Стоимость такой «капсулы времени» - 1,6 млн рублей.