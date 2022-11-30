В Татарстане высокоскоростной интернет провели в 100 тыс. домохозяйств

В Татарстане высокоскоростной интернет провели в более чем 100 тыс. домохозяйств. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу подведения итогов реализации в 2022 году мероприятий, организованных в рамках Года цифровизации в республике, рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Рустам Хидиятуллин.

«Операторы много вкладывают в развитие оптических сетей в селах и райцентрах. В 2022 году охват составляет более 100 тыс. домохозяйств. По доступности цен, если вы успели заметить, Татарстан находится ниже среднего по России. Это позволяет получать полный пакет услуг», — подчеркнул докладчик.

Замглавы Минцифры РТ отметил также, что работы по обеспечению домохозяйств республики высокоскоростным интернетом будут продолжаться. Согласно данным, включенным в презентацию, в 2023 году Татарстан также планирует провести интернет в 100 тыс. домохозяйств.