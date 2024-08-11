В Татарстане выросло производство лекарств, машин и компьютеров

За первые шесть месяцев 2024 года в Татарстане на 56,6% выросло производство лекарственных средств и медицинских материалов, на 23,8% — электрооборудования и на 201,% — компьютеров. По транспорту (за исключением автомобильного) зарегистрировано более чем двукратное увеличение, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ», подготовленного Татарстанстатом.

В целом индекс промышленного производства в январе-июне оказался на 0,8% выше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года, по утилизации отходов, водоснабжению и ликвидации загрязнений — на 6,7%, по обрабатывающим производствам — на 3% и обеспечению электроэнергией, газом, паром — на 4,3%.

Также в части обрабатывающих производств рост отмечен в производстве пищевых продуктов, напитков, обработке древесины, производстве кожи и изделий из нее, бумаги, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, продукции металлургии, готовых металлических и прочих изделий. И напротив, отрицательные результаты зарегистрированы в производстве одежды — −16,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — −14,6%, резиновых изделий — −5,8% и других.