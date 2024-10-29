В Татарстане выросло производство лекарств и электрооборудования

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В сентябре 2024 года в Татарстане произведено на 37,1% больше лекарственных средств и материалов, чем годом ранее. Показателями статистики поделился Татарстанстат.

Кроме того, рост показателей отмечен по ремонту машин и оборудования — на 43,2%, производству мебели — на 27,1%, электрооборудования — на 14,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 10,8%. Увеличились объемы производства продуктов питания, напитков, изделий из резины и пластмассы, продукции металлургии, неметаллической минеральной продукции, химических веществ и продуктов, бумаги.

Также в ведомстве назвали отрасли, в сентябре показавшие снижение объемов производства. Наиболее резко уменьшились показатели по текстильным изделиям — на 50,6%, на 34,6% — по обработке древесины и изготовлений изделий из дерева и пробки, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 27,3%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 7,3% и ряда других.