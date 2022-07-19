В Татарстане выросло количество выпускников, набравших 200 баллов на ЕГЭ

В Татарстане выросло количество выпускников, набравших двести баллов на ЕГЭ. Таких результатов по двум предметам добились 14 человек, в 2021-м – 11. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Все они награждены медалью "За особые успехи в учении", – сказал глава Минобрнауки. – На сегодня у выпускников школ Татарстана 218 стобалльных результатов».

По словам Хадиуллина, сто баллов по одному предмету получили 190 человек, из них 132 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении».

Министр отметил, что в этом году, как и в предыдущие, подготовили несколько стобалльников лицей №78 имени Пушкина и гимназия №26 Набережных Челнов, IT-лицей КФУ, а также гимназия №7, лицей №131 и гимназия №19 Казани.

Всего в государственной итоговой аттестации приняли участие 17 452 человека, в том числе 16 153 выпускника 2022 года.