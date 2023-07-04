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В Татарстане выросло количество участников ОГЭ по информатике, географии и родному языку
В Татарстане в этом году увеличилось количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ, географии, родному языку. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.
«Одновременно уменьшилось число участников ОГЭ по биологии, физике, химии, что соответствует аналогичному снижению количества участников ЕГЭ по этим же предметам», — признал глава Минобрнауки.
Самые высокие результаты девятиклассники получили по химии, английскому языку, литературе и родному языку, самая низкая средняя оценка — по обществознанию и информатике. «При этом хочу отметить положительную динамику по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Хадиуллин.
Средняя оценка выросла по математике — на 0,08 балла, но снизилась по русскому языку — на 0,06 балла, добавил он.
«Если сравнивать результаты ОГЭ с показателями 2022 года, то баллы предметов по выбору в большинстве своем повысились», — констатировал министр.
Выпускники девятых классов сдавали четыре обязательных экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору, дети с ОВЗ — только русский язык и математику. Основной государственный экзамен сдали 39 797 девятиклассников.
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