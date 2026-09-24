В Татарстане выросло количество происшествий с сапбордами

В Татарстане зарегистрирован рост происшествий с сапбордами. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

«Мы регистрируем определенный рост происшествий с сапбордами и рост количества людей, отдыхающих с сапбордами. Становится больше организаций, которые сдают их в аренду. Этот вид отдыха становится более доступным. Но, к сожалению, не все отдыхающие соблюдают технику безопасности и правила поведения на воде», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в июне 2026 года мужчина и четырехлетний ребенок утонули, купаясь на сапборде. По данным ГУ МЧС России по РТ, двое взрослых и трое детей катались без спасательных жилетов на сапборде по Волге недалеко от поселка Октябрьский Зеленодольского района. В какой-то момент сапборд перевернулся, что и привело к трагедии.

В июле на Волге возле СНТ «Щурячий» девушка каталась по Волге на гидроцикле. В какой-то момент она наехала на сапборд, на котором плыли трое мужчин. Двоим мужчинам удалось спастись, тело третьего водолазы обнаружили в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра

«Я хотел бы напомнить, что на сапборде не нужно выплывать на судовой ход, не нужно прыгать с него. Мы видим проблематику, связанную с этим инвентарем. В этой связи планируется внести изменение в действующее законодательство, чтобы привлекать к ответственности нарушителей правил безопасности. Планируется четко определить статус сапборда, ватрушек и других средств активного отдыха в законодательстве, и ввести ответственность для их пользователей», – добавил Денис Мокеев.