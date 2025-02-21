Выручка татарстанских онлайн-продавцов в минувшем году превысила 70 млрд рублей

Количество онлайн-продавцов в Татарстане по итогам минувшего года выросло почти на 13% в сравнении с 2023 годом. Всего в республике их насчитывается около 68 тысяч. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

«Главам районов и отраслевым министерствам необходимо продолжить выстроенную работу, в том числе в рамках реализации соответствующей программы», – сказал Шагиахметов.

Он добавил, что выручка онлайн-поставщиков республики по итогам года составила около 70 млрд рублей.