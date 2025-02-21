news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 21 февраля 2025 11:40

Выручка татарстанских онлайн-продавцов в минувшем году превысила 70 млрд рублей

Количество онлайн-продавцов в Татарстане по итогам минувшего года выросло почти на 13% в сравнении с 2023 годом. Всего в республике их насчитывается около 68 тысяч. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

«Главам районов и отраслевым министерствам необходимо продолжить выстроенную работу, в том числе в рамках реализации соответствующей программы», – сказал Шагиахметов.

Он добавил, что выручка онлайн-поставщиков республики по итогам года составила около 70 млрд рублей.

#Мидхат Шагиахметов #маркетплейс #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

20 февраля 2025
В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

20 февраля 2025