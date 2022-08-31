В Татарстане выросло количество ДТП с участием диких животных

На дорогах Татарстана за восемь месяцев 2022 года случилось 105 ДТП с участием диких животных. За прошлый год было зафиксировано 150 таких случаев. Об этом сообщил председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Количество ДТП увеличивается. Есть ряд факторов, влияющих на эту динамику, — рост плотности зверя и скоростной режим транспорта. По увеличению ДТП — везде превышение скорости, особенно на М7 в ряде районов. Раньше средняя скорость высчитывалась, сейчас камеры работают только на момент нарушения. И тут же поднялось число совершенных ДТП», — пояснил глава ведомства.

Всего за восемь месяцев этого года в ДТП погибло 106 животных: 16 кабанов, 59 лосей и 31 косуля.

«Не нужно скрываться. В 48 случаях водители скрылись, не хотят нести ответственность», — подчеркнул Батков.

Самое большое количество ДТП с участием животных зарегистрировано в Елабужском (12 случаев), Верхнеуслонском и Лениногорском (по 10), Пестречинском и Нижнекамском (по 8) районах.