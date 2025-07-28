В Татарстане выросло количество ДТП с электросамокатами и СИМ и число пострадавших в них

В Татарстане выросло количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), такими как электросамокаты и моноколеса. Соответствующую статистику «Татар-информу» предоставили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года в республике произошло 20 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 23 человека.

«За аналогичный период прошлого года в Татарстане произошло 15 ДТП с участием СИМ, в которых числится 17 пострадавших», – привели данные в Госавтоинспекции республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что 18 июня на улице Сыртлановой в Казани 41-летний водитель электросамоката сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. 50-летняя пострадавшая получила травму голову и была доставлена в больницу.