В Татарстане выросло количество аварий с участием детей-пешеходов

В Татарстане стало больше ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной состоянию аварийности с начала 2024 года и мерам по профилактике ДТП в Татарстане, рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«За 2024 в Татарстане произошло 34 ДТП с участием детей-пешеходов, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. В таких авариях в этом году удалось избежать жертв, при этом в прошлом году за такой же период погиб один ребенок», – рассказал он.

Рустем Гарипов добавил, что в авариях с участием несовершеннолетних пешеходов пострадали 36 детей, что на 11 человек больше, чем за такой же период прошлого года.