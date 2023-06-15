В Татарстане выросло количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов

Количество аварий, которые произошли в Татарстане по вине водителей автобусов, выросло на 35 процентов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан Рустем Гарипов.

«Из-за нарушения ПДД водителями автобусов зарегистрировано 42 аварии, в которых 54 человека получили ранения, погибших нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост количества ДТП на 11 случаев, и числа раненых – их на 10 человек больше, что больше на 22 процента», – рассказал Рустем Гарипов.

В качестве примера он привел случай, который произошел 2 мая. Водитель автобуса из соседнего региона перевозил девять человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, его вовремя остановили.