Экономика 21 апреля 2026 10:24

В Татарстане выросло число жителей, зарабатывающих более миллиарда в год

В Татарстане за прошлый год выросло число граждан, зарабатывающих более 1 млрд рублей в год. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

«Число тех, кто заработал свыше 1 млрд рублей, выросло с 37 человек до 39», – рассказал Сафиуллин.

Спикер добавил, что задекларированные доходы налогоплательщиков растут каждый год. В 2025 году они подали 121 тыс. деклараций с доходами от одного миллиона до миллиардов рублей.

#Марат Сафиуллин #Татарстан #УФНС РТ
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

