В Татарстане выросло число заболевших ботулизмом

За месяц семь татарстанцев заболели ботулизмом, тогда как за весь 2019 год было зафиксировано лишь два случая этой болезни. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На сегодня с мая месяца у нас поступило семь экстренных вызовов по ботулизму, все они подтвердились», — отметила спикер.

Все заболевшие жители Татарстана отравились сушеной или вяленой рыбой. Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, происходящее после употребления в пищу продуктов, которые содержат яд ботулинических микробов. Последние развиваются в безвоздушной среде. Заболевание протекает очень тяжело, нередки и летальные исходы.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили, что последние случаи заболевания ботулизмом на территории республики регистрировались в 2019 году — тогда заболели два человека. А в 2017 году один татарстанец скончался от этой болезни.

Марина Патяшина призвала жителей Татарстана покупать рыбу только у поверенных поставщиков и быть аккуратнее с самодельными консервами.