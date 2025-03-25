В Татарстане выросло число выпускников, выбравших экзамен по татарскому языку

В Татарстане увеличилось количество выпускников, выбравших единый республиканский экзамен по родному татарскому языку и литературе. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Так, 3 июня экзамен по татарскому языку планируют сдавать 34 выпускника, один выпускник заявился на экзамен по татарской литературе 9 июня», – рассказал министр образования и науки.

Хадиуллин уточнил, что больше всего одиннадцатиклассников выбрали экзамен по татарскому языку в Казани – 22 человека. По три выпускника будут сдавать этот экзамен в Нижнекамске, Высокой Горе, по одному – в Кайбицком, Муслюмовском, Актанышском, Атнинском районах, Чистополе и Бугульме.

«Татарскую литературу сдает одна выпускница, которая обучается в школе №37 Набережных Челнов», – подчеркнул министр.

В прошлом году единый республиканский экзамен по татарскому языку сдали восемь выпускников.