В Татарстане выросло число стобалльников ЕГЭ по химии, географии и литературе

В Татарстане 49 выпускников сдали ЕГЭ по химии на сто баллов, в прошлом году их было 26. Три одиннадцатиклассника написали ЕГЭ по географии на сто баллов, в 2023 году таких учащихся было два. И 107 школьников получили сто баллов за ЕГЭ по литературе по сравнению с 65 годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«ЕГЭ по химии 23 мая сдавали 1932 выпускника. Не завершил экзамен по уважительной причине один выпускник, он допущен к ЕГЭ по химии в резервный день — 18 июня», — отметили в ведомстве .

Средний балл ЕГЭ по химии составил 66,94. Не преодолели минимальный порог в 36 баллов 147 выпускников.

ЕГЭ по литературе 23 мая сдали 737 человек. По уважительной причине не смог сдать экзамен один школьник. Средний балл на этом экзамене составил 77,32. Три участника ЕГЭ не преодолели минимальный порог в 32 балла.

ЕГЭ по географии 23 мая написали 170 выпускников. Средний балл по этому предмету составил 62,74. При этом три школьника не смогли получить результат выше минимального порога в 37 баллов.