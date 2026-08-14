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Происшествия 14 августа 2026 11:19

В Татарстане выросло число погибших в ДТП, несмотря на снижение аварийности

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За семь месяцев этого года в Татарстане на 22 человека выросло число погибших в ДТП, несмотря на то, что количество ДТП и случаи получения ранений в них снизились. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«За семь месяцев этого года на дорогах республики зарегистрировано 1 808 ДТП, что на 63 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество полученных ранений в ДТП также снизилось на 87 случаев, но число погибших увеличилось на 22 человека», – рассказал он.

#гаи #дтп татарстан
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