В Татарстане выросло число погибших в дорожных авариях

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Татарстане возрасло количество аварий со смертельным исходом.

Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о состоянии аварийности на дорогах Республики Татарстана рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«В республике за этот год произошло 2657 ДТП, в которых травмы получили 3223 человек. К сожалению, мы потеряли 260 человек. У нас идет снижение по количеству аварий, но уровень смертности превышает аналогичный период прошлого года», – сказал Рустем Гарипов