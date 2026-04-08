В Татарстане выросло число патентов и договоров на товарные знаки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане зарегистрировали 101 договор, связанный с объектами патентного права, а также 735 договоров по товарным знакам. Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил журналистам, что развитая система защиты интеллектуальной собственности формирует прочную основу для того, чтобы разработки татарстанских ученых и предпринимателей могли выходить на рынок и приносить экономический результат, передает «РБК Татарстан».

По данным Роспатента, в 2024 году жители республики получили 701 патент на изобретения. Это на 24 патента, или на 3,5%, больше, чем годом ранее.

Основная часть патентов – 644, или 92% от общего числа, – была оформлена на юридические лица. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 20. Физические лица из Татарстана получили 57 патентов на изобретения – это на четыре больше, чем годом ранее.

В целом в 2024 году из Татарстана поступило 916 заявок на изобретения – на 71 больше, чем в 2023 году. Около 88% заявок подали юридические лица. Годом ранее их доля была выше и составляла 90%.