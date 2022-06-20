В Татарстане выросло число электронных заявок на оформление недвижимости

В Татарстане увеличилось количество электронных обращений по оформлению недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ, основываясь на итогах первой половины 2022 года.

Всего, с начала года, на регистрацию ипотек в Татарстане было подано около 20 тыс. заявлений, причем 70% из них – в электронном виде. Стоит отметить, что проектом «электронная ипотека за 24 часа» в этом году воспользовались порядка 10 тыс. человек, что составляет половину от общего количества ипотек.

«Электронная ипотека за один день даёт возможность жителям Татарстана оформлять договоры ипотеки и договоры купли-продажи с ипотекой без личного визита в МФЦ и в сокращенные сроки. Если раньше на регистрацию ипотеки требовалось от 5 до 7 дней, то благодаря проекту этот срок составляет меньше суток. В результате наблюдается существенный рост обращений за регистрацией электронной ипотеки», – сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Она добавила, что на текущий момент более 70% ипотек уже регистрируется в электронном виде, тогда как в прошлом году таких было чуть более трети. По ее словам, перед Татарстаном стоит цель – полный переход к электронной регистрации ипотеки в течение одного рабочего дня.

Также по сравнению с прошлым годом почти на 10% увеличилось количество электронных обращений на регистрацию договоров долевого участия: за 5 месяцев этого года в Росреестр Татарстана было подано на регистрацию почти 9 тыс. таких заявлений, причем 74% из них – в электронном виде.

Всего за 5 месяцев 2022 года в Росреестр подано более 473 тыс. заявлений на совершение учетно-регистрационных действий, что на 10% больше прошлогодних показателей. При этом доля электронных обращений составила 42%.