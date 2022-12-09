В Татарстане выросли цены на бензин и «дизель»

За прошедшую неделю с 28 ноября по 5 декабря в Татарстане выросли цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего подорожал АИ-95. Его цена увеличилась на 6 копеек за литр – с 49,4 до 49,46 рубля. Дизельное топливо за это время подорожало на 2 копейки – до 53,6 рубля за литр, а АИ-92 на 1 копейку за литр – до 45,96 рубля.

При этом цены на бензин марок АИ-98 и выше осталась на прежнем уровне – 60,77 рубля за литр. Отметим, что эта марка бензина, а также дизельное топливо с начала года подорожали почти на 3 рубля, а цены на АИ-92 и АИ-95 остаются чуть ниже, чем в конце прошлого года.