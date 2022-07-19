В Татарстане выросла средняя оценка по обязательным предметам ОГЭ. Результат по русскому языку увеличился на 0,17 единицы, по математике – на 0,09. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Если сравнивать с показателями 2019 года, когда ОГЭ проводился в штатном режиме, то результаты предметов по выбору незначительно повысились только по географии. По остальным предметам в этом году наблюдается снижение средней оценки», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин предположил, что, возможно, это связано с последствиями «ковидного» периода, когда в 2020 году ОГЭ был отменен, а в 2021-м проводился только по русскому языку и математике. «Это, очевидно, сказалось и на организации учебного процесса в седьмых и восьмых классах, и на отношении девятиклассников и их родителей к обучению, и на подготовке к экзаменам в девятом классе», – подчеркнул он.

При этом министр отметил, что увеличилось количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ, географии, истории, литературе, родному языку. Снизилось число участников ОГЭ по биологии, физике, химии.

«В этом году самый высокий результат – по английскому языку, самая низкая средняя оценка – по обществознанию, немецкому и испанскому языкам», – резюмировал спикер.