Минздрав РТ: В Татарстане выросла смертность населения

В республике Татарстан растет смертность населения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

«У нас есть сведения о том, что смертность, к сожалению, в Татарстане растет», – констатировал спикер.

Альмир Абашев рассказал, что причины этому разные: есть категория людей, которые умирают из-за возраста.

Замминистра добавил, что в Казани работу патологоанатомической службы сосредоточили в РКБ и седьмой городской больнице.