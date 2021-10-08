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Ру Тат
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8 октября 2021  14:03
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ: В Татарстане выросла смертность населения

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В республике Татарстан растет смертность населения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

 «У нас есть сведения о том, что смертность, к сожалению, в Татарстане растет», – констатировал спикер.

Альмир Абашев рассказал, что причины этому разные: есть категория людей, которые умирают из-за возраста.

Замминистра добавил, что в Казани работу патологоанатомической службы сосредоточили в РКБ и седьмой городской больнице. 

#смертность #смерть #Коронавирус
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