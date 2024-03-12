В Татарстане выросла продолжительность рабочего дня

За последние четыре года в Татарстане на 12 минут выросла продолжительность рабочего дня. При этом дольше всего на рабочем месте стал оставаться административный персонал, сообщает РБК со ссылкой на Татарстанстат.

По данным за 2023 год, средняя продолжительность рабочего дня на предприятиях и организациях, которые относятся к МСП, выросла на 12 минут, или 0,2 часа. Исходя из этого, она достигла 7,4 часа. А на административных должностях — 7,7 часа, хотя в сравнении с предыдущими годами этот показатель изменился на 0,1.

В издании пояснили, что к административной деятельности, согласно общероссийскому классификатору, относятся аренда и лизинг, работа по подбору персонала, трудоустройству, обслуживанию зданий и территорий, проведению расследований и обеспечению безопасности, сфера туризма.

Чуть меньше — 7,6 часа — остаются на рабочих местах специалисты в области соцобеспечения и госуправления, военной безопасности.

Самый короткий день в этом блоке — у работников финансовой и страховой сферы — 7 часов. При этом, подчеркнули в Татарстанстате, этот показатель сократился за последгие четыре года. В 2019-м, к примеру, специалисты отрасли трудились в среднем по 7,1 часа. Помимо этого, сократился рабочий день у работников сфер водоснабжения и водоотведения, сбора и утллизации отходов, ликвидации загрязнений. В 2023-м они трудились в среднем по 7,3 часа в сутки.

Средняя продолжительность рабочего дня медиков в Татарстане выросла почти на полчаса за этот период. И если четыре года назад они работали примерно по 7,1 часа, то в 2023-м — 7,5.

На 0,3 стал длиннее рабочий день в строительной сфере — 7,4 часа, на 0,1 — в сфере образования, в оптовой и розничной торговле, ремонте транспорта, в областях культуры, спорта, информации и связи и ряде других.

На 15 минут дольше стали трудиться татарстанцы, занятые на обрабатывающих производствах. В 2023 году средняя продолжительность рабочего дня здесь достигла 7,2 часа, у лиц, проводящих операции с недвижимостью, — до 7,5 часа.

Однако в ряде отраслей рабочий день остался прежним. К примеру, изменения не затронули работников сельского и лесного хозяйства, трудящихся в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства, хранения и транспортировки, в обеспечении электроэнергией, науке и технике.