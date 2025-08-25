В Татарстане вырос спрос на свадебные услуги

Результаты совместного исследования ВТБ и МегаФона показали, что в этом году татарстанцы активнее готовятся к свадьбам. За семь месяцев интернет-трафик на сайты, посвященные подготовке торжества, и порталы с портфолио свадебных специалистов увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время заметно растет число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары.

Тренд этого года – ранняя подготовка к торжеству. Рост показателей аналитики фиксируют уже с февраля, в то время как в 2024 году такой всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в марте. Татарстанские невесты и женихи чаще всего ищут полезную информацию в конце рабочей недели – в пятницу трафик на тематические интернет-площадки достигает максимума. Это позволяет в выходные оперативно встречаться с фотографами, декораторами, ведущими или приобретать необходимые товары.

По данным банка, с начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, в салонах красоты в республике в период с января по июль 2025 года совершено 144 тыс. оплат на общую сумму 247 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось вполовину, а сумма трат – на 63%. Средний чек составил 1716 рублей, что на 8% выше, чем в 2024-м.

В цветочных салонах в тот же период татарстанцы провели 206 тыс. операций на общую сумму более 380 млн рублей. Это на 55% больше по количеству платежей и на 76% больше по объему трат, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека составил 1843 рубля, что на 13% превышает прошлогодний показатель.

В ювелирных салонах Татарстана клиенты банка потратили почти 327 млн рублей, а количество оплат составило более 26 тыс. операций. Это на 25% превышает количество покупок и на 40% больше по сумме трат, чем годом ранее. Средний чек при этом составил 12 208 рублей – на 12% выше, чем в 2024-м.