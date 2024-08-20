В Татарстане вырос спрос на смартфоны с большим объемом памяти

Фото: пресс-служба МегаФон

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес к гаджетам на 256 Гбайт и 512 Гбайт вырос в январе-июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными смартфонами на 128 Гбайт стали Realme, а на 256 Гбайт — Tecno, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В Татарстане рост спроса на девайсы с высоким объемом памяти также ощутим. Смартфоны на 256 Гбайт покупают чаще в 2 раза, а на 512 Гбайт — в 6,3 раз. Самые востребованные модели в этих сегментах представляют Tecno и Xiaomi соответственно.

По стране устройства на 256 Гбайт показали в январе-июле 2024 года впечатляющую динамику: продажи выросли на 143 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 Гбайт: рост составил целых 590 %. При этом гаджеты на 128 Гбайт показали нулевой прирост.

Тем не менее именно объём памяти на 128 Гбайт сегодня является самым ходовым: смартфоны с таким накопителем занимают наибольшую долю в продажах — их выбирает каждый второй житель нашей страны. Почти треть владельцев смартфонов (27 %) уже перешли на 256 Гбайт, а третье место пока сохраняется за 64 Гбайт: такого объёма памяти достаточно для 22 % покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 Гбайт также был лидером, а вот второе и третье места занимали 64 Гбайт и 32 Гбайт соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объёмом памяти 32 Гбайт стал Xiaomi. На него приходится 88 % всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе-июле 2024 года. В сегменте смартфонов на 64 Гбайт 46 % составляет Realme, он же лидирует в объёме памяти на 128 Гбайт, занимая здесь 21 %. А среди накопителей на 256 Гбайт лидируют Tecno c долей 22%.

Тренд на увеличение объёма накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объёмы памяти в размере 128 Гбайт и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

«Рост популярности большого объёма памяти в смартфонах — интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится всё больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве — соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают к всё большему объёму накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гбайт. В ближайшие годы с ростом предложения на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в 1 Тбайт», — заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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