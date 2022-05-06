В Татарстане вырос спрос на медиков и работников детских лагерей

За последний месяц на рынке труда Татарстана на 14% выросло число вакансий для медиков. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«Сезонный рост спроса ежегодно наблюдается в преддверии сезона отпусков – пансионаты, санатории, лагеря набирают персонал на лето. В сфере образования спрос вырос на 8%: также в большей степени за счет вакансий детских лагерей», – сказано в сообщении.

В транспортно-логистической отрасли, наоборот, вакансий стало меньше на 20%. В сфере общественного питания, туризма и гостиниц – на 30%: число вакансий от кафе и ресторанов в целом снизилось, в туристическом и гостиничном бизнесе — для специалистов без опыта работы. Спрос на секретарей и офис-менеджеров за месяц упал на 37%.

При этом выросло число резюме в сфере туризма и услуг, гостиниц, общепита. Активных соискателей вакансий в промышленной отрасли за месяц стало меньше на 19%. В сфере маркетинга, рекламы и PR предложение рабочей силы снизилось на четверть (-24%), в транспортно-логистической отрасли – на 39%.