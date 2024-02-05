В Татарстане вырос спрос на льготную ипотеку в январе

Количество заявок на льготную ипотеку в Татарстане в январе 2024 года выросло на 28,7% в годовом выражении. Также в топ регионов по спросу на такой кредит попали Свердловская (+10,8%) и Тюменская (+10,5%) области. Такие данные следуют из статистики «ДОМ.РФ», пишет РБК.

А вот в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае спрос на льготную ипотеку сильно снизился. Так, в столице РФ он упал на 36,2% (7,97 тыс. заявок в январе), в «культурной столице» - на 28,9%, а в Краснодарском крае — на 16,6%. Также падение спроса зафиксировали в Нижегородской (- 15,7%), Воронежской (- 6,3%) и Челябинской (- 2,3%) областях.

Однако в целом по стране количество заявок на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7% год к году.