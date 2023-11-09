В Татарстане «вырастят» 100 инновационных стартапов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Открылся прием заявок для участия в обучающей программе «Навигатор инноватора» для технологических предпринимателей. Участниками меропиятия, которое пройдет с 14 по 17 ноября в технопарке «ИТ-парк», станут победители «Студенческого стартапа», сообщает Минэкономики РТ.

Обучающая программа завершится демо-днем, в рамках которого участники смогут презентовать свои проекты экспертам из разных областей — науки, бизнеса и институтов развития. Ожидается, что мероприятие позволит ускорить коммерциализацию идей будущих лидеров научно-технологических проектов.

Прием заявок проводит университет «Сколково» при поддержке Минэкономики Татарстана. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В прошлом году в рамках программы «Студенческий стартап» была отобрана 1 тыс. победителей, каждый из которых стал обладателем гранта в размере 1 млн рублей. За этот год поддержку для открытия своего бизнеса получили 1,5 тыс. молодых предпринимателей, из которых 442 — жители Татарстана.

Участников «Навигатора инноватора» ожидает практическая работа в командах, которая поможет им повысить коммуникативные навыки и детально проработать свои проекты. Пройдя отбор, они с сопровождением экспертов смогут освоить инструменты подхода Lean Startup и применить их собственному продукту. Результаты работы они презентуют жюри.

Как объяснили в министерстве, за несколько дней участия в программе «Навигатор инноватора» молодые предприниматели преодолеют полугодовой путь развития своего стартапа. По итогам события они получат сертификат от «Сколково».

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.