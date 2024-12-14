В Татарстане вырастили 33,7 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

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В Татарстане с начала 2024 года выращено 33,7 млн сеянцев и саженцев, в том числе хвойных пород — 28 млн штук, лиственных пород — 5,5 млн, кустарников — 0,2 млн. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, сообщает пресс-служба ведомства.

Инвентаризация посадочного материала в базисных лесных питомниках завершена. Работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«План по производству посадочного материала был перевыполнен на 9%. Этого количества достаточно для проведения лесовосстановления, организации природоохранных акций и закладки защитных лесных насаждений в 2025 году», — отметил замминистра.

Выращивание сеянцев является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Посадочный материал производится в 51 базисном лесном питомнике, а также в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года стартуют обновленные нацпроекты.