В Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

В Министерстве лесного хозяйства РТ подвели итоги реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за 2024 год.

Так, в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» были проведены лесовосстановительные работы на площади 2564 гектара.

Целевыми индикаторами регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» являются «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %» и «Ущерб от лесных пожаров, млн. рублей». С учетом выполненных лесовосстановительных работ, первый индикатор был выполнен на 100%. Что касается второго индикатора, в этом году ущерб лесному фонду в результате лесных пожаров нанесен не был.

Дополнительными индикаторами регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» являются «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «Количество выращенного посадочного материала лесных растений».

На сегодняшний день специалистами подведомственных учреждений Министерства собрано 11 тысяч 590 килограммов семян основных лесообразующих пород, из них сосны – 548 кг, ели – 94 кг, лиственницы – 10 кг, березы – 1640 кг, липы – 34 кг, дуба – 8248 кг, прочих пород – 1016 кг. Работы еще не завершены. Все собранные семена проходят проверку в Центре защиты леса Республики Татарстан, выдаются сертификаты об их качестве.

Что касается сеянцев и саженцев, в летне-осенний период в питомниках проводились сезонные работы по уходу за посевами – регулярный полив, рыхление почвы и борьба с сорной растительностью. В настоящее время завершается инвентаризация посадочного материала в лесных питомниках. По предварительным данным, выращено 30,8 млн. сеянцев и саженцев для посадки в 2025 году.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в этом году были были закуплены:

– 6 тракторов «Беларус-82.1;

– 3 пожарных полуприцепа ЛКТ-4П;

– 4 моторные лодки;

– 1 малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ-390945;

– 1 снегоболотоход РМ 500-2 и 1 транспортный прицеп.

«В следующем году будет запущен обновленный национальный проект «Экологическое благополучие». Изменения коснутся и регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – Пока паспорт еще не утвержден, находится в разработке. Но уже известно, что в региональный проект планируется включить новые индикаторы и показатели, касающиеся проведения работ по лесовосстановлению вокруг городов и промышленных центров, агротехническому уходу за лесными культурами, созданию и развитию объектов лесного семеноводства, а также отнесению площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».