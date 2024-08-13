В Татарстане выпустят 210 тыс. буклетов о защите прав потребителей

Госалкогольинспекция Татарстана готовит к выпуску информационные буклеты о защите прав потребителей — всего будет изготовлено 210 тыс. экземпляров. Госкомитет РТ по закупкам провел соответствующий тендер на сумму 690,7 тыс. рублей.

«Федеральный закон № 44-ФЗ о контрактной системе устанавливает единые требования к описанию объекта закупок, которым заказчик обязан следовать при составлении документации о закупке, независимо от способа их осуществления. В специфике закупок полиграфических услуг и производства печатной продукции основой является техническое задание. От качества и полноты технического задания напрямую зависит тот результат, который получит заказчик в ходе исполнения контракта», — рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

Буклеты будут выпущены на двух государственных языках республики — русском и татарском, будут дополнены QR-кодами с доступом к информационным роликам. До 18 октября планируется выпустить 7 видов буклетов, фотографии и графические изображения займут не более 35% от объема всей площади печатного листового издания.