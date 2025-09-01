В Татарстане выпустили транспортные карты с символикой Десятилетия науки и технологий

В пяти регионах России, включая Татарстан, с начала нового учебного года в связи с объявленным в стране Десятилетием науки и технологий начали выпуск специальных транспортных карт с фирменным дизайном, отражающим научный потенциал городов страны. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Республика Татарстан представила два варианта карт: с Астрономической обсерваторией КФУ, подчеркивающей вклад региона в развитие науки, и с мечетью «Кул-Шариф», вписанной в футуристический образ города как символ гармонии культурного наследия и технологического прогресса.

Коллекция уникальных карт будет официально представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Помимо Татарстана, особые транспортные карты выпущены в Москве, Нижегородской, Архангельской и Мурманской областях. В сентябре к ним присоединятся еще шесть регионов: Краснодарский край (Сочи), Новосибирская, Челябинская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. Предполагается, что затем карты начнут выпускать Санкт-Петербург, Пермский край и другие субъекты Федерации.

«Десятилетие науки и технологий проходит в нашей стране по указу Президента Владимира Путина. Оно помогает популяризировать науку и рассказывать о разработках ученых из разных регионов России. Новая акция по выпуску транспортных карт с символикой десятилетия нацелена на то, чтобы даже те, кто мало интересуется сферой исследований и разработок, увидели, что ежедневно пользуются ее достижениями. А молодежь поняла, что наука – это пространство для будущих возможностей», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Акция уже запустилась в пяти регионах. Ожидается, что в течение сентября более 15,5 тыс. таких транспортных карт появится в 11 субъектах страны», – уточнил он.