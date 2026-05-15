В Татарстане выпустили на волю лосиху, спасенную от гибели в прошлом году

В Татарстане выпустили на волю лосиху Машку, спасенную от гибели в прошлом году.

Как рассказали в Госкомитете по биоресурсам РТ, в начале мая прошлого года Машка, тогда еще лосенок, училась ходить по следам за матерью в лесу у села Бритвино Зеленодольского района. В какой-то момент она не рассчитала свои силы, шагнула в воду и начала тонуть. Мама-лосиха оставалась рядом со своим малышом, однако ничем не могла помочь ему.

K счастью, Машку спасли. Ответственность за ее спасение взяли на себя сотрудники Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира. В течение целого года с лосенка не спускали глаз – сначала кормили молоком из бутылочки с соской, а затем постепенно перевели на природный рацион. В итоге животное, несмотря на неволю, стало совершать настоящие пробежки.

Когда Машка выросла и окрепла, ее выпустили в лес, а для безопасности установили устройство слежения. Первое время ее будут подкармливать, а при необходимости специалисты придут ей на помощь.