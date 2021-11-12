В Татарстане выпустили игру Super Tatario, посвященную истории татар

Портал «Миллиард.Татар» запустил игру Super Tatario, посвященную истории татар. Она размещена на его сайте.

«Мальчик Tatario бежит по вехам развития татарского народа, и ему нужно выполнять различные задания, чтобы продвинуться дальше. В прохождении игры участникам поможет пробел и стандартный набор клавиш — вверх, вправо, влево», — описывают игру авторы идеи.

При этом за счет прохождения Super Tatario участники рейтинг-игры ежечасно смогут повышать собственную позицию в «Рейтинге татар» и бороться за поездку в Стамбул и другие города, исторически бывшие местами проживания татар.

Итоги игры будут подведены в понедельник, 15 ноября, в 12.00 по московскому времени. Информация о победителях появится на сайте «Миллиард.Татар» и в одноименном Telegram-канале.

За весь период существования платформы на ней было реализовано множество развлекательно-интерактивных опций, в том числе возможность создания собственного клана с определением длины связей, отправка татарских открыток в любую точку мира, рейтинг-игра и многое другое.