Происшествия 12 декабря 2025 14:19

В Татарстане выпускника обязали извиниться в общем чате за оскорбление однокурсника

В Татарстане суд рассмотрел дело о защите чести и достоинства и обязал местного жителя публично опровергнуть оскорбительные высказывания, которые он ранее допустил в общем чате выпускников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Согласно материалам дела, мужчина называл своего бывшего однокурсника «вором», «жуликом-героем» и «лже-героем». Суд признал эти выражения порочащими честь и репутацию и постановил, что мужчина должен разместить официальное опровержение в том же чате, где были опубликованы оскорбления.

Исполнение решения затянулось: судебные приставы долго не могли застать должника дома — он находился на лечении. Лишь после выписки пристав смог встретиться с ним лично, и под его контролем мужчина опубликовал опровержение своих слов. Также на него возложена обязанность уплатить исполнительский сбор в размере пять тысяч рублей.

