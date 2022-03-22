В Татарстане выпускается более 100 тыс. экземпляров газет и журналов на татарском языке. Об этом рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев на заседании Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Айдар Салимгараев заострил внимание на необходимости совершенствования системы подготовки профессиональных кадров для национальной журналистики. Медиаотрасль республики включает более 300 редакций, работающих на татарском, чувашском, марийском, удмуртском и мордовском языках. Общий тираж печатных СМИ на татарском языке составляет 101 тыс. экземпляров», – отметили в пресс-службе.

Зампредседателя Госсовета РТ, руководитель Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов подчеркнул, что, несмотря на коронавирусные ограничения, в прошлом году выполнено большинство намеченных мероприятий в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане.

Он уточнил, что проведены литературные конкурсы среди татарских писателей, конкурс по выявлению наибольшего количества ошибок на вывесках и табличках на татарском языке, а также организованы бесплатные курсы татарского языка, мастер-классы по разговорной речи. «При активном содействии президентской комиссии 100 школ, 100 детских садов и 100 учреждений культуры выиграли республиканские гранты по 500 тыс. рублей на деятельность по развитию татарского языка», – продолжил Ахметов.

Он заметил, что при взаимодействии комиссии с республиканскими министерствами и ведомствами, муниципальными властями, религиозными и общественными организациями продолжается работа по активизации использования татарского языка в государственных и муниципальных органах, средствах массовой информации и соцсетях, молодежной среде и в целом общественной жизни.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова добавила, что в Год родных языков и народного единства в Татарстане проведено более 450 мероприятий. Так, например, состоялись мероприятия, посвященные юбилеям выдающихся представителей татарского народа, праздники Сабантуй в российских регионах. В реестр нематериального культурного наследия Татарстана включено 50 объектов. На платформе «Электронная библиотека Татарстана» оцифровано и размещено 90 тыс. книг татарских писателей.

По словам министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, эффективную работу показали такие проекты, как Всероссийский форум татарской молодежи, молодежный лагерь «Волга», Дни татарской молодежи, конкурсы «Алтын калэм» среди молодых журналистов и «Безнен заман» среди работающей молодежи.