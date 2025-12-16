В Татарстане выполнили 12 из 20 показателей антикоррупционной программы

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Совещание, на котором подвели промежуточные итоги реализации государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» за прошедший период 2025 года, состоялось в Министерстве юстиции РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обсуждения озвучили, что из 20 ключевых показателей программы 12 на данный момент выполнены в полном объеме, еще восемь находятся на стадии исполнения.

Отдельное внимание на совещании уделили работе с обращениями граждан как одному из основных инструментов антикоррупционной политики. За отчетный период через государственную информационную систему «Народный контроль» поступило 32 обращения – все они связаны с возможными коррупционными проявлениями.

Анализ обращений показал, что чаще всего заявители указывали на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и при совершении земельных сделок – по восемь обращений в каждой из этих категорий.

Значительную работу провели и в части профилактики коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах. За девять месяцев 2025 года специалисты провели антикоррупционную экспертизу 1 617 проектов нормативных правовых актов, а также 15 671 проекта муниципальных нормативных правовых актов.

Также на совещании отметили, что для повышения эффективности антикоррупционной экспертизы на базе Министерства юстиции РТ действует специализированная стажировочная площадка. В отчетный период обучение по данной программе прошли 26 государственных и муниципальных служащих.