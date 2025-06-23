В Татарстане выполнены показатели всех ключевых инвестпроектов индустриальных парков

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В Татарстане продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по развитию индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

В республике работают четыре индустриальных парка и один технопарк:

в ОЭЗ «Алабуга» – 18 резидентов;

в парке «Алабуга-2. Нефтехимия» – 9 резидентов;

в «ИнноПарке» – 15 резидентов;

в «Лаишево» – 9 резидентов;

в проекте «Этилен-600» – 1 резидент.

По итогам первого квартала 2025 года выполнены все ключевые показатели, предусмотренные паспортами инвестиционных проектов, включая совокупную выручку, число резидентов, количество созданных высокопроизводительных рабочих мест и общий объём добавленной стоимости.

Кроме того, обеспечено исполнение обязательств по налоговым и таможенным поступлениям: в федеральный бюджет резиденты перечислили 23,2 млрд рублей, в консолидированный бюджет Татарстана – более 6 млрд рублей. Такие результаты позволяют республике получать своевременное федеральное софинансирование на строительство и модернизацию инфраструктуры индустриальных площадок.