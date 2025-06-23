В Татарстане выполнены показатели всех ключевых инвестпроектов индустриальных парков
В Татарстане продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по развитию индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.
В республике работают четыре индустриальных парка и один технопарк:
- в ОЭЗ «Алабуга» – 18 резидентов;
- в парке «Алабуга-2. Нефтехимия» – 9 резидентов;
- в «ИнноПарке» – 15 резидентов;
- в «Лаишево» – 9 резидентов;
- в проекте «Этилен-600» – 1 резидент.
По итогам первого квартала 2025 года выполнены все ключевые показатели, предусмотренные паспортами инвестиционных проектов, включая совокупную выручку, число резидентов, количество созданных высокопроизводительных рабочих мест и общий объём добавленной стоимости.
Кроме того, обеспечено исполнение обязательств по налоговым и таможенным поступлениям: в федеральный бюджет резиденты перечислили 23,2 млрд рублей, в консолидированный бюджет Татарстана – более 6 млрд рублей. Такие результаты позволяют республике получать своевременное федеральное софинансирование на строительство и модернизацию инфраструктуры индустриальных площадок.