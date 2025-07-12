В Татарстане выполнено 69% плана по жилищному строительству – Минстрой РТ

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В Татарстане по состоянию на июль текущего года выполнено 69% годового плана по вводу жилья. Застройщиками сдано 2 млн 244 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Наибольший вклад в общий показатель внесло индивидуальное жилищное строительство – с начала года введено 1 млн 689 тыс. кв. м. В сегменте коммерческого жилья сдано 456 тыс. кв. м, что составляет 27% от плана.

По программе социальной ипотеки введены в эксплуатацию 11 из запланированных 35 домов (61%). Объем сданного жилья составил 99 тыс. кв. м.

Ведется работа и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Заключены три госконтракта на 204 жилых помещения для детей-сирот, формируется перечень квартир. В категории молодых семей 36 человек уже воспользовались субсидиями, еще 30 находятся в процессе подбора жилья. Все 27 сертификатов на жилье для многодетных семей с пятью и более детьми выданы, ведется подбор квартир.

По линии господдержки продолжается строительство объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной инфраструктуры. В частности, в республике ведется строительство 13 образовательных объектов, из них 8 – школы, где работы завершены на 54%.

На поддержку жилищного строительства направлены две программы. Одна из них – это новая республиканская программа «Обустройство земельных участков для многодетных семей». По сетям водоснабжения ведутся конкурсные процедуры, госконтракты будут заключены до начала августа. По дорогам госконтракты уже заключены, подрядчики приступили к работам на площадках.

Из трех объектов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершен один в Лаишевском районе. Выполнение работ в рамках программы составляет 54%.

По здравоохранению готовность всех объектов составляет 74%, в том числе сданы 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Совместно с Министерством по делам молодежи строятся 11 объектов, в том числе три молодежных центра с готовностью 55% и восемь детских оздоровительных лагерей, по которым выполнение составляет 40%.

В рамках спортивной инфраструктуры возводятся 23 объекта. Крупнейший из них – Центр развития футбола – готов на 43%. Строительно-монтажные работы на четырех футбольных манежах выполнены на 63%.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» строятся четыре объекта сферы культуры. Выполнение работ в двух многофункциональных центрах и при реконструкции районного дома культуры составляет 40%.

Дом заботы, возводимый по нацпроекту «Семья», готов на 74%.

По национальному проекту «Экологическое благополучие» продолжается рекультивация иловых полей в Казани. Готовность данного переходящего объекта – 91%.

В рамках трех республиканских программ строятся 25 объектов: 16 зданий исполкомов (готовность 71%), семь пунктов комплексного обслуживания населения (88%, шесть объектов уже сданы), а также два пожарных депо в Актанышском и Высокогорском районах, где выполнено 52% работ.

Работы по благоустройству общественных пространств охватывают 61 территорию, из которых 47 уже переданы подрядным организациям. Завершены два объекта – в Елабужском и Кайбицком районах. Общий уровень выполнения программы составляет 42%.

Модернизация инженерных сетей проводится в рамках федеральных и республиканских программ. По программе водоснабжения выполнено 72% плана.

По модернизации очистных сооружений и капремонту канализационных сетей выполнено 21%, по установке блочно-модульных котельных и наружных котлов – 62%. Из 27 объектов завершены 5.

В рамках восстановления уличного освещения завершены работы на 57 объектах, общий уровень выполнения – 25%.

По реконструкции и строительству газораспределительных и газопотребляющих сетей ведутся работы на 16 объектах, три завершены, в том числе один – в Сармановском районе. Общее выполнение – 31%.

Всего по программам модернизации коммунальной инфраструктуры ведутся работы на 128 объектах, общий уровень выполнения – 45%. За последние две недели завершены два объекта – в Зеленодольском районе и Набережных Челнах.

По четырем объектам программы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнено 54% от планового объема.

Также продолжаются мероприятия по профилактике производственного травматизма. С начала года саморегулируемыми организациями проведено 1429 проверок, по результатам которых 536 раз применялись дисциплинарные меры.

Инспекцией Госстройнадзора проведено 882 проверки, по итогам которых вынесено 251 постановление об административной ответственности.

Главное инвестиционно-строительное управление держит на контроле ситуацию на объектах государственных и республиканских программ. Здесь количество выявленных нарушений по-прежнему заметно превышает число контрольно-надзорных мероприятий: проведено 1372 проверки, выявлено 3 тыс. 87 случаев несоблюдения требований, устранены 2 тыс. 748 нарушений.